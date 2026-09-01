Informations pratiques

Pontcirq

Conférence sur l’église Saint-Pierre-de-Pontcirq

530 route du Bourg Pontcirq Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À travers cette conférence, découvrez l'histoire de l'église Saint-Pierre, de ses origines à nos jours

À travers cette conférence, découvrez l'histoire de l'église Saint-Pierre, de ses origines à nos jours. Son évolution architecturale, les transformations qu'elle a connues au fil des siècles et son rôle dans la vie de la commune seront présentés pour mieux comprendre la richesse de ce patrimoine et les enjeux de sa préservation.

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530 route du Bourg Pontcirq 46150 Lot Occitanie

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English :

%C0 Through this lecture, discover the history of Saint-Pierre Church, from its origins to the present day

L’événement Conférence sur l’église Saint-Pierre-de-Pontcirq Pontcirq a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cahors Vallée du Lot