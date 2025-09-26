CONFERENCE SUR L’EGLISE ST ASSISCLE ET STE VICTOIRE Sorède
CONFERENCE SUR L’EGLISE ST ASSISCLE ET STE VICTOIRE Sorède vendredi 26 septembre 2025.
CONFERENCE SUR L’EGLISE ST ASSISCLE ET STE VICTOIRE
Rue Saint-Jacques Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26 19:30:00
Date(s) :
2025-09-26
L’église de Sorède par Alexandre Charrett-Dykes.
Conférence proposée par l’association soredienne PASTOR.
.
Rue Saint-Jacques Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 04
English :
The church of Sorède by Alexandre Charrett-Dykes.
Lecture offered by the Sorède PASTOR association.
German :
Die Kirche von Sorède von Alexandre Charrett-Dykes.
Vortrag, angeboten von der Association soredienne PASTOR.
Italiano :
La chiesa di Sorède di Alexandre Charrett-Dykes.
Conferenza tenuta dall’associazione Sorède PASTOR.
Espanol :
La iglesia de Sorède por Alexandre Charrett-Dykes.
Conferencia de la asociación Sorède PASTOR.
L’événement CONFERENCE SUR L’EGLISE ST ASSISCLE ET STE VICTOIRE Sorède a été mis à jour le 2025-08-29 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE