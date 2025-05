Conférence sur l’Egypte ptolémaïque Journées de l’Archéologie – Médiathèque Calvisson, 14 juin 2025 18:00, Calvisson.

Gard

Conférence sur l’Egypte ptolémaïque Journées de l’Archéologie Médiathèque 1 place des Halles Calvisson Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 18:00:00

fin : 2025-06-14 20:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Conférence sur l’Égypte ptolémaïque avec Sydney H. Aufrère et Jean-Claude Golvin

.

Médiathèque 1 place des Halles

Calvisson 30420 Gard Occitanie +33 9 79 39 57 35 am.valat@calvisson.com

English :

Conference on Ptolemaic Egypt with Sydney H. Aufrère and Jean-Claude Golvin

German :

Konferenz über das ptolemäische Ägypten mit Sydney H. Aufrère und Jean-Claude Golvin

Italiano :

Conferenza sull’Egitto tolemaico con Sydney H. Aufrère e Jean-Claude Golvin

Espanol :

Conferencia sobre el Egipto ptolemaico con Sydney H. Aufrère y Jean-Claude Golvin

