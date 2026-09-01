Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Conférence sur l’ensemble castral de Châtillon-sur-Indre

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’ensemble castral de Châtillon-sur-Indre : une restauration complexe. Connu depuis la période carolingienne, le site de Châtillon a été fortifié par Henri II Plantagenêt dans le troisième quart du XIIᵉ s.

Conquis par Philippe II Auguste en 1205, il est confié avec celui de Loches à la garde de Dreux de Mello, fils de son connétable. Tenues en général par des seigneurs engagistes, il ne quittera le domaine royal capétien qu’au milieu du XVIIIᵉ s. Philippe III confia Châtillon à son grand chambellan Pierre de La Broce qui dès 1274 entreprit la construction d’une résidence princière sur le front oriental de la forteresse médiévale. Sa disgrâce en 1278 provoqua la reprise du château par le roi qui termina le chantier. La veuve du dernier marquis de Chaillou se dessaisit du château de Châtillon qui fut vendu à la découpe en janvier 1797…. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

The Chétillon-sur-Indre Castle Complex: A Complex Restoration. Known since the Carolingian period, the site of Chétillon was fortified by Henry II Plantagenet in the third quarter of the 12th century.

L’événement Conférence sur l’ensemble castral de Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY