Conférence sur les 120 ans de la loi de 1905 Salle Latreille Bas Tulle

Conférence sur les 120 ans de la loi de 1905
Salle Latreille Bas Impasse Latreille Tulle Corrèze
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
A l’occasion des 120 ans de la loi de séparation de l’Église et de l’État, une conférence intitulée Loi 1905. Destins croisés à Tulle, Jean Tavé (maire et député de Tulle) (1856-1925) et Henri Charles Dominique Denéchau (évêque de Tulle) (1832-1908) sera présentée par Monsieur Pierre Courteix. .
Salle Latreille Bas Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00
