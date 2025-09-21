Conférence sur les 400 ans de l’incendie de Calmont et de son temple Temple de Calmont Calmont

Conférence sur les 400 ans de l’incendie de Calmont et de son temple Dimanche 21 septembre, 15h00 Temple de Calmont Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Récit historique – La prise de Calmont en 1625

Le conteur et historien Olivier de Robert raconte la prise de Calmont en 1625 par les troupes du maréchal de Thémines. Il revient sur la résistance des habitants ainsi que sur la destruction partielle du village et de son temple lors d’un incendie.

Temple de Calmont 1 Rue du Temple, 31560 Calmont Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie 05 62 23 00 31 https://mediatheque-calmont.c3rb.org/

