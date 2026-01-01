Conférence sur les abeilles Monts

Conférence sur les abeilles

Conférence sur les abeilles dans l’environnement d’aujourd’hui, l’apithérapie et les bienfaits des produits de la ruche.

️ Jeudi 29 Janvier

️ 21h

Salle Saint-Exupéry

️ Animation par Loïc Apied, apiculteur

ℹ️ Réservation recommandée sur le site de l’association

English :

? Bee conference ????

??? Conference on bees in today?s environment, apitherapy and the benefits of hive products.

???? Thursday, January 29

????? 21h

??? Salle Saint-Exupéry

