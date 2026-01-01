Conférence sur les abeilles Monts
2 Bis Rue du Commerce Monts Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-29 21:00:00
Conférence sur les abeilles dans l’environnement d’aujourd’hui, l’apithérapie et les bienfaits des produits de la ruche.
️ Jeudi 29 Janvier
️ 21h
Salle Saint-Exupéry
association@livreetculture.fr
️ Animation par Loïc Apied, apiculteur
ℹ️ Réservation recommandée sur le site de l’association
English :
? Bee conference ????
??? Conference on bees in today?s environment, apitherapy and the benefits of hive products.
???? Thursday, January 29
????? 21h
??? Salle Saint-Exupéry
