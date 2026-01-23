Conférence sur les amphibiens et reptiles Monts

Conférence sur les amphibiens et reptiles

Conférence sur les amphibiens et reptiles

Mardi 10 février

20h30

Salle Saint- Exupéry

ℹ️ Réservation recommandée sur le site de l’association

livretculture.fr ou asso.livreculture@gmail.com

Conférence sur les amphibiens et reptiles L’association montoise Livre et Culture vous informe

Conférence animée par l’association AmphiRept Société Herpétologique de Touraine sur les 18 espèces d’amphibiens, les 12 espèces de reptiles et autres tortues de la région, présentation du programme SOS Serpents et de l’avis de recherche GECKOS .

Mardi 10 février

20h30

Salle Saint- Exupéry

ℹ️ Réservation recommandée sur le site de l’association

livretculture.fr ou asso.livreculture@gmail.com .

