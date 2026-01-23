Conférence sur les amphibiens et reptiles Monts
Conférence sur les amphibiens et reptiles
2 Bis Rue du Commerce Monts Indre-et-Loire
Début : 2026-02-10 20:30:00
Conférence sur les amphibiens et reptiles L’association montoise Livre et Culture vous informe
Conférence animée par l’association AmphiRept Société Herpétologique de Touraine sur les 18 espèces d’amphibiens, les 12 espèces de reptiles et autres tortues de la région, présentation du programme SOS Serpents et de l’avis de recherche GECKOS .
Mardi 10 février
20h30
Salle Saint- Exupéry
ℹ️ Réservation recommandée sur le site de l’association
livretculture.fr ou asso.livreculture@gmail.com .
2 Bis Rue du Commerce Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire association@livreetculture.fr
English :
? Conference on amphibians and reptiles
????? Tuesday, February 10
???? 20h30
???? Salle Saint-Exupéry
????? Reservations recommended on the association’s website
livretculture.fr or ???? asso.livreculture@gmail.com
