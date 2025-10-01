Conférence sur les blasons de vitraux Salle LATAPIE La Brède
Conférence sur les blasons de vitraux Salle LATAPIE La Brède mercredi 1 octobre 2025.
Conférence sur les blasons de vitraux
Salle LATAPIE 5 Place Montesquieu La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
François-Remy ROQUETON a arpenté pendant 6 ans toutes es églises de Gironde pour répertorier les vitraux armoiries.
Ces vitraux racontent la petite et la grande histoire de notre territoire qu’il décryptera lors d’une conférence salle Latapie. .
Salle LATAPIE 5 Place Montesquieu La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 55 60 89 lame.labrede@gmail.com
English : Conférence sur les blasons de vitraux
German : Conférence sur les blasons de vitraux
Italiano :
Espanol : Conférence sur les blasons de vitraux
L’événement Conférence sur les blasons de vitraux La Brède a été mis à jour le 2025-08-11 par Sud Bordeaux Tourisme