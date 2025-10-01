Conférence sur les blasons de vitraux Salle LATAPIE La Brède

Salle LATAPIE 5 Place Montesquieu La Brède Gironde

François-Remy ROQUETON a arpenté pendant 6 ans toutes es églises de Gironde pour répertorier les vitraux armoiries.

Ces vitraux racontent la petite et la grande histoire de notre territoire qu’il décryptera lors d’une conférence salle Latapie. .

Salle LATAPIE 5 Place Montesquieu La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 55 60 89 lame.labrede@gmail.com

