Conférence sur les bonnes combinaisons alimentaires avec Cécile Hermeline Médiathèque Mellac

Conférence sur les bonnes combinaisons alimentaires avec Cécile Hermeline Médiathèque Mellac vendredi 10 octobre 2025.

Conférence sur les bonnes combinaisons alimentaires avec Cécile Hermeline

Médiathèque Lieu-dit Le Bourg Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 14:00:00

fin : 2025-10-10 15:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Productrice paysanne Cécile Hermeline, installée à Querrien, publie six livrets consacrés à l’étude des céréales en Bretagne. Ancienne enseignante de Sciences de la vie et de la terre devenue paysanne boulangère, Cécile Hermeline cultive, cuisine et transmet avec passion les vertus des céréales. .

Médiathèque Lieu-dit Le Bourg Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence sur les bonnes combinaisons alimentaires avec Cécile Hermeline Mellac a été mis à jour le 2025-10-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS