Informations pratiques

Le Faouët

Conférence sur Les bonnes combinaisons alimentaires

11 bis rue des écoles Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:00:00

fin : 2026-09-25 19:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Originaire de Bretagne, Cécile Hermeline a été sensibilisée très tôt à l’univers des saveurs et des senteurs.

Grande connaisseuse des céréales bretonnes et de la cuisine végétale, Cécile vous propose une conférence-atelier interactive sur les « Bonnes combinaisons alimentaires » en général avec un focus sur les associations bénéfiques entre céréales (sarrasin, seigle, avoine, millet) et légumineuses .

Elle vous proposera ainsi des outils pour moins consommer de protéines animales , tout en équilibrant son alimentation et en baissant les coûts de votre consommation .

Elle s’attardera ainsi entre autre sur les apports nutritionnels des céréales et notamment du sarrasin pour une explication de l’importance des fibres et de la qualité des protéines présentes dans ces dernières.

Une séance de découverte gustative clôturera l’exposé. .

11 bis rue des écoles Le Faouët 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60

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English :

L’événement Conférence sur Les bonnes combinaisons alimentaires Le Faouët a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan