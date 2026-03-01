CONFERENCE SUR LES BOURGUIGNONS DU SOLAIRE Sorède

CONFERENCE SUR LES BOURGUIGNONS DU SOLAIRE 32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède 2026-03-24

CONFERENCE SUR LES BOURGUIGNONS DU SOLAIRE Sorède mardi 24 mars 2026.

CONFERENCE SUR LES BOURGUIGNONS DU SOLAIRE

32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 18:00:00
fin : 2026-03-24

Date(s) :
2026-03-24

Conférence animée par Jean-Jacques Serra sur les grands pionniers du solaire à concentration Buffon et Mouchot.
Ouvert à tous, entrée libre.
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32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06 

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English :

Lecture by Jean-Jacques Serra on the great pioneers of concentrated solar power, Buffon and Mouchot.
Open to all, free admission.

L’événement CONFERENCE SUR LES BOURGUIGNONS DU SOLAIRE Sorède a été mis à jour le 2026-03-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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