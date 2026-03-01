CONFERENCE SUR LES BOURGUIGNONS DU SOLAIRE Sorède
CONFERENCE SUR LES BOURGUIGNONS DU SOLAIRE Sorède mardi 24 mars 2026.
CONFERENCE SUR LES BOURGUIGNONS DU SOLAIRE
32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 18:00:00
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Conférence animée par Jean-Jacques Serra sur les grands pionniers du solaire à concentration Buffon et Mouchot.
Ouvert à tous, entrée libre.
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32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06
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English :
Lecture by Jean-Jacques Serra on the great pioneers of concentrated solar power, Buffon and Mouchot.
Open to all, free admission.
L’événement CONFERENCE SUR LES BOURGUIGNONS DU SOLAIRE Sorède a été mis à jour le 2026-03-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE