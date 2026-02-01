CONFÉRENCE SUR LES CERVIDÉS Le Boulou
CONFÉRENCE SUR LES CERVIDÉS Le Boulou vendredi 27 février 2026.
CONFÉRENCE SUR LES CERVIDÉS
Avenue du Stade Le Boulou Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Le 27 février à 19h; salle Peus au Boulou. Conférence sur les Cervidés, par la LPO Occitanie. Entrée grauite.
Avenue du Stade Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie pyrenees-orientales@lpo.fr
English :
February 27 at 7pm; salle Peus in Le Boulou. Conference on Cervids, by LPO Occitanie. Free admission.
