CONFÉRENCE SUR LES CERVIDÉS

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Le 27 février à 19h; salle Peus au Boulou. Conférence sur les Cervidés, par la LPO Occitanie. Entrée grauite.

Avenue du Stade Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie pyrenees-orientales@lpo.fr

English :

February 27 at 7pm; salle Peus in Le Boulou. Conference on Cervids, by LPO Occitanie. Free admission.

L’événement CONFÉRENCE SUR LES CERVIDÉS Le Boulou a été mis à jour le 2026-02-11 par VALLESPIR TOURISME