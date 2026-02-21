Conférence Sur les chemins de Compostelle Cloître de la cathédrale de Fréjus Fréjus

Conférence Sur les chemins de Compostelle

Cloître de la cathédrale de Fréjus 58, rue du Cardinal Fleury Fréjus Var

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:30:00

fin : 2026-03-14 16:45:00

Date(s) :

2026-03-14

Le samedi 14 mars 2026, le cloître de la cathédrale de Fréjus accueille une conférence exceptionnelle consacrée au pèlerinage de Compostelle, animée par deux intervenants de renom Laurent Soler et son excellence Laurent Stefanini.

English :

On Saturday March 14, 2026, the cloister of Fréjus cathedral will host an exceptional conference on the Compostelle pilgrimage, with two renowned speakers: Laurent Soler and His Excellency Laurent Stefanini.

