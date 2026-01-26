Conférence Sur les chemins de la contrebande Salle Décrind Chateau du désert Maîche

Conférence Sur les chemins de la contrebande

Salle Décrind Chateau du désert Chemin de la Canissière Maîche Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 19:00:00

fin : 2026-02-19 21:00:00

Date(s) :

2026-02-19

François Boinay, orlogeur et fin connaisseur du patrimoine local nous invite à partir sur les chemins de la contrebande. Qui dit contrebande, dit produits interdits ou taxés et frontière territoriale.

En 1678, la Franche-Comté alors sous domination espagnole, est rattachée au royaume de France. La frontière a été déplacée et ce qui était jusque-là autorisé, devient trafic pour échapper aux taxes. Contrebandiers et gabelous sillonnent le territoire. Cette activité, dangereuse, se pratiquait de chaque coté de la frontière Franco-Suisse, au prix de multiples dangers Des paysages escarpés, une rivière impétueuse, la rigueur du climat et le risque d’être surpris dans les embuscades et d’être envoyé aux galères. .

Salle Décrind Chateau du désert Chemin de la Canissière Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 03 14 35 universitepopulairemaiche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Sur les chemins de la contrebande Maîche a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER