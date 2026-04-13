Courcival

Conférence Sur les chemins de la Sarthe, il y a 200 millions d’années par Dominique Langevin

Chalet de Courcival Courcival Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-09 17:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Dominique Langevin, paléontologue amateur passionné, vous invite à remonter le temps à la découverte de l’histoire géologique de notre beau département, la Sarthe.

Comprendre cette histoire locale n’est pas toujours évident il faut savoir lire les roches, interpréter les paysages et décrypter les traces laissées par le passé. Dominique vous donnera les clés pour mieux les comprendre, en vous guidant à travers une histoire vieille de plusieurs centaines de millions d’années.

Vous découvrirez notamment l’évolution du massif hercynien (il y a 350 à 300 millions d’années), puis l’installation des mers calloviennes (vers 165 millions d’années) et cénomaniennes (vers 100 millions d’années), ainsi que les faunes fossiles associées à ces grandes périodes.

À l’issue de la conférence, une exposition de fossiles remarquables recueillis en Sarthe vous permettra de prolonger ce voyage dans le temps.

Avec le soutien de la Communauté de communes du Maine Saosnois

Entrée gratuite

Contact Pierre-Emmanuelle Picard

Association culturelle de Courcival 07 82 41 50 17 .

Chalet de Courcival Courcival 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 7 82 41 50 17

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English :

Dominique Langevin, a passionate amateur paleontologist, invites you to step back in time and discover the geological history of our beautiful department, the Sarthe.

L’événement Conférence Sur les chemins de la Sarthe, il y a 200 millions d’années par Dominique Langevin Courcival a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Maine Saosnois