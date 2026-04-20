Conférence sur les chutes Vittel
Conférence sur les chutes Vittel lundi 20 avril 2026.
Vittel
Conférence sur les chutes
223 rue de Metz Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-20 19:30:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Vittel Avenir Santé composée de professionnels médicaux et paramédicaux organise une action publique
la prévention des chutes , agir et prévenir
organisé par l’équipe de soins primaires Vittel Avenir Santé , 25 rue Marcel Soulier, VittelAdultes
0 .
223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 87 30 23 89 poinsot.pascaline@orange.fr
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English :
Vittel Avenir Santé, made up of medical and paramedical professionals, is organizing a public event:
falls prevention, act and prevent
organized by the Vittel Avenir Santé primary care team, 25 rue Marcel Soulier, Vittel
L’événement Conférence sur les chutes Vittel a été mis à jour le 2026-04-13 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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