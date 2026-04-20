Vittel

Conférence sur les chutes

223 rue de Metz Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-20 19:30:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Vittel Avenir Santé composée de professionnels médicaux et paramédicaux organise une action publique

la prévention des chutes , agir et prévenir

organisé par l’équipe de soins primaires Vittel Avenir Santé , 25 rue Marcel Soulier, VittelAdultes

0 .

223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 87 30 23 89 poinsot.pascaline@orange.fr

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English :

Vittel Avenir Santé, made up of medical and paramedical professionals, is organizing a public event:

falls prevention, act and prevent

organized by the Vittel Avenir Santé primary care team, 25 rue Marcel Soulier, Vittel

L’événement Conférence sur les chutes Vittel a été mis à jour le 2026-04-13 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE