Conférence sur les cigognes noires Salle des fêtes Amphithéâtre Moulins mardi 3 février 2026.
Salle des fêtes Amphithéâtre 1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier
Tarif : 3.5€
Non adhérents 5€
Date et horaire :
Début : 2026-02-03 18:30:00
Fin : 2026-02-03 20:30:00
Date(s) :
2026-02-03
Invité de l’Université populaire de l’agglomération moulinoise, Jean-Jacques Limoges donnera une conférence sur les cigognes noires.
+33 4 70 34 23 52 upam.moulins@gmail.com
English :
Jean-Jacques Limoges has been invited by the Université populaire de l?agglomération moulinoise to give a talk on black storks.
