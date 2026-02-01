Conférence sur les cigognes noires Salle des fêtes Amphithéâtre Moulins

Conférence sur les cigognes noires

Salle des fêtes Amphithéâtre 1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Non adhérents 5€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 18:30:00

fin : 2026-02-03 20:30:00

Date(s) :

2026-02-03

Invité de l’Université populaire de l’agglomération moulinoise, Jean-Jacques Limoges donnera une conférence sur les cigognes noires.

.

Salle des fêtes Amphithéâtre 1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 52 upam.moulins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jean-Jacques Limoges has been invited by the Université populaire de l?agglomération moulinoise to give a talk on black storks.

L’événement Conférence sur les cigognes noires Moulins a été mis à jour le 2026-01-29 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région