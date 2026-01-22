Conférence sur les compositeurs su Second Empire Tir au vol Arcachon

Conférence sur les compositeurs su Second Empire

Tir au vol 10, Avenue du Parc Arcachon Gironde

Gratuit

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

De Pierre-François Boyer et Thierry Lavoux, à l’initiative de l’Association Histoire et traditions du Bassin d’Arcachon, Arcachon Ville Impériale.

Les grands compositeurs du Second Empire.

Au Tir au Vol. Accès libre.

Tir au vol 10, Avenue du Parc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90 histradi@gmail.com

