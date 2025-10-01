CONFÉRENCE SUR LES CYBERARNAQUES Amélie-les-Bains-Palalda
Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-01 15:00:00
fin : 2025-10-01
2025-10-01
Conférence sur les cyberarnaques animée par la gendarmerie.
English :
Conference on cyber scams hosted by the Gendarmerie.
German :
Von der Gendarmerie geleitete Konferenz über Cyberbetrug.
Italiano :
Conferenza sulle truffe informatiche ospitata dalla Gendarmeria.
Espanol :
Conferencia sobre ciberestafas organizada por la Gendarmería.
L’événement CONFÉRENCE SUR LES CYBERARNAQUES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-09-17 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR