CONFÉRENCE SUR LES CYBERARNAQUES Amélie-les-Bains-Palalda

Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-01 15:00:00
fin : 2025-10-01

2025-10-01

Conférence sur les cyberarnaques animée par la gendarmerie.
Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 00 24 

English :

Conference on cyber scams hosted by the Gendarmerie.

German :

Von der Gendarmerie geleitete Konferenz über Cyberbetrug.

Italiano :

Conferenza sulle truffe informatiche ospitata dalla Gendarmeria.

Espanol :

Conferencia sobre ciberestafas organizada por la Gendarmería.

