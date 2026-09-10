Conférence sur les débuts de la Grière, Domaine Bellevue, La Tranche-sur-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · Domaine Bellevue · La Tranche-sur-Mer
Informations pratiques
Conférence sur les débuts de la Grière Dimanche 20 septembre, 15h15 Domaine Bellevue Vendée
Places limitées. Réservations à partir du 1er septembre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Cette conférence explorera grâce à des documents inédits la fondation de la Grière et son emblématique Hôtel Bellevue, puis sa destination plus populaire pendant près de 80 ans.
2 créneaux possibles :
- 15h15
- 16h30
Domaine Bellevue 39 avenue de l’atlantique 85360 La Tranche sur Mer La Tranche-sur-Mer 85360 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251303396 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@latranchesurmer-tourisme.fr »}]
Cette conférence explorera grâce à des documents inédits la fondation de la Grière et son emblématique Hôtel Bellevue, puis sa destination plus populaire pendant près de 80 ans.
©Mémoires Tranchaises
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