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Conférence sur les débuts de la Grière, Domaine Bellevue, La Tranche-sur-Mer

dimanche 20 septembre 2026 · Domaine Bellevue · La Tranche-sur-Mer

Conférence sur les débuts de la Grière, Domaine Bellevue, La Tranche-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine Bellevue
Adresse
39 avenue de l'atlantique 85360 La Tranche sur Mer
Ville
85360 La Tranche-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif
Places limitées. Réservations à partir du 1er septembre.

Conférence sur les débuts de la Grière Dimanche 20 septembre, 15h15 Domaine Bellevue Vendée

Places limitées. Réservations à partir du 1er septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Cette conférence explorera grâce à des documents inédits la fondation de la Grière et son emblématique Hôtel Bellevue, puis sa destination plus populaire pendant près de 80 ans.
2 créneaux possibles :

  • 15h15
  • 16h30

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Cette conférence explorera grâce à des documents inédits la fondation de la Grière et son emblématique Hôtel Bellevue, puis sa destination plus populaire pendant près de 80 ans.

©Mémoires Tranchaises

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