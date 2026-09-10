Conférence sur les débuts de la Grière, Domaine Bellevue, La Tranche-sur-Mer

Informations pratiques

Conférence sur les débuts de la Grière Dimanche 20 septembre, 15h15 Domaine Bellevue Vendée

Places limitées. Réservations à partir du 1er septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Cette conférence explorera grâce à des documents inédits la fondation de la Grière et son emblématique Hôtel Bellevue, puis sa destination plus populaire pendant près de 80 ans.

2 créneaux possibles :

15h15

16h30

Domaine Bellevue 39 avenue de l’atlantique 85360 La Tranche sur Mer La Tranche-sur-Mer 85360 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251303396 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@latranchesurmer-tourisme.fr »}]

Cette conférence explorera grâce à des documents inédits la fondation de la Grière et son emblématique Hôtel Bellevue, puis sa destination plus populaire pendant près de 80 ans.

©Mémoires Tranchaises