Conférence sur les dernières fouilles de Levroux par l’Inrap Maison du peuple Levroux vendredi 19 septembre 2025.

Conférence sur les dernières fouilles entre 2023 et 2024 à Levroux menées par l’Inrap : présentation des vestiges gaulois et antiques.

Maison du peuple 3 rue Gambetta, 36110 Levroux Levroux 36110 Levroux Indre Centre-Val de Loire

