Conférence Sur les derniers combats héroïques dans l’Ouest en juin 1940 Salle polyvalente Loctudy
Conférence Sur les derniers combats héroïques dans l’Ouest en juin 1940 Salle polyvalente Loctudy samedi 18 avril 2026.
Loctudy
Conférence Sur les derniers combats héroïques dans l’Ouest en juin 1940
Salle polyvalente Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’historien François Gatineau vient de sortir un troisième livre sur la défaite militaire française de 1940. Le thème de son dernier livre Résister à l’Ouest ? Du Réduit breton aux derniers combats héroïques de Juin 1940 nous concerne
particulièrement Le projet de Réduit breton prévoyait. .
Salle polyvalente Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 67
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English : Conférence Sur les derniers combats héroïques dans l’Ouest en juin 1940
L’événement Conférence Sur les derniers combats héroïques dans l’Ouest en juin 1940 Loctudy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Destination Pays Bigouden
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