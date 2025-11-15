Conférence sur les diasporas à l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Paris
Conférence sur les diasporas à l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Paris samedi 15 novembre 2025.
Venez participer à cette matinée organisée par la Ville de Paris.
Au menu de cette seconde édition : « Diasporas et territoires : nouveaux axes de la
coopération internationale ».
Les partenaires comme l’Association internationale des maires francophones (AIMF) et Cités Unies France apporteront leur expertise en tant que réseaux
de villes et opérateurs de premier plan de la coopération, garantissant un
dialogue ancré dans les réalités de
terrain et ouvert sur le monde.
À travers cette deuxième édition,
Paris réaffirme sa vocation de capitale
cosmopolite et engagée, et son ambition de consolider les passerelles
entre territoires, communautés
diasporiques et institutions.
Le programme
- 9h–9h15 (Salle des Fêtes) –
Ouverture officielle par Arnaud Ngatcha, Adjoint à la Maire de Paris
- 9h15 – 9h20 (Salle des Fêtes) –
Vidéo d’Anaclaudia Rossbach
- 9h25–10h40 (Salle des Fêtes) – Forum interactif – Coopération universitaire et diasporas : enjeux et perspectives
– Marie-Christine Lemardeley, Adjointe à la Maire de Paris en charge de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante ;
– Nadia Gortzounian, Co-présidente l’UGAB ;
– Agence Universitaire de la
Francophonie / Université Senghor Alexandrie
– Un volontaire international dont la mission
portait sur l’enseignement supérieur ;
– Un.e étudiant.e réfugié.e
Modération/Question : Réseau MEnS
10h45 – 11h35 (Salle des Fêtes) : Table ronde 1 – « La culture, outil
de représentation et de transmission »
– Eva Nguyen Binh, Ambassadrice, Directrice de l’Institut Français ;
– Emmanuel Demarcy-Mota, Directeur du Théâtre de la Ville ;
– Kendal Nezan, Président de l’Institut Kurde de Paris ;
– Valérie Senghor, Directrice du Centrequatre-Paris
– Maty Diouf, Adjointe au Maire de Nice, Déléguée à la Lutte contre les
discriminations, au Droit des femmes, aux Actions humanitaires et à la
Coopération ;
– Catherine Lefebvre, Représentante de l’Ambassadrice du Danemark, Conseillère
Presse et Culture ;
Modération :
Fatimata Wane, Journaliste France 24, spécialisée culture
· 11h40 – 12h30 (Salle des Fêtes) : Table
ronde 2 – « Diasporas et territoires : dynamiques de
transformation et de rayonnement ».
– Arnaud Ngatcha, Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Europe, des relations internationales et de la francophonie ;
– S.E. Mme Samira Sitaïl, Ambassadeure du Maroc ;
– Luc Atrokpo, Maire du Cotonou (Bénin) ;
– Abass Fall, Maire de Dakar (Sénégal) ;
Modération : Adile
Farquane, journaliste LCI, Telesud, Beur TV.
– 12h35 – 12h45 : (Salle des Fêtes) Keynote d’Eléonore Caroit, Ministre déléguée
auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la
Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de
l’étranger ;
– 12h45 – 13h : (Salle des Fêtes) : Clôture par Anne Hidalgo, Maire
de Paris
Une matinée de conférences et de tables rondes autour du thème « Diasporas et territoires : nouveaux axes de la coopération internationale ».
Le samedi 15 novembre 2025
de 09h00 à 13h00
gratuit Tout public.
Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris