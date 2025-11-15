Conférence sur les diasporas à l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Paris

Venez participer à cette matinée organisée par la Ville de Paris.

Au menu de cette seconde édition : « Diasporas et territoires : nouveaux axes de la

coopération internationale ».

Visuel de la conférence Diasporas 2025 ; Crédits : Ville de Paris

Les partenaires comme l’Association internationale des maires francophones (AIMF) et Cités Unies France apporteront leur expertise en tant que réseaux

de villes et opérateurs de premier plan de la coopération, garantissant un

dialogue ancré dans les réalités de

terrain et ouvert sur le monde.

À travers cette deuxième édition,

Paris réaffirme sa vocation de capitale

cosmopolite et engagée, et son ambition de consolider les passerelles

entre territoires, communautés

diasporiques et institutions.

Le programme

9h–9h15 (Salle des Fêtes) –

Ouverture officielle par Arnaud Ngatcha, Adjoint à la Maire de Paris

Vidéo d’ Anaclaudia Rossbach

(Salle des Fêtes) – Vidéo d’ 9h25–10h40 (Salle des Fêtes) – Forum interactif – Coopération universitaire et diasporas : enjeux et perspectives

– Marie-Christine Lemardeley, Adjointe à la Maire de Paris en charge de

l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante ;

– Nadia Gortzounian, Co-présidente l’UGAB ;

– Agence Universitaire de la

Francophonie / Université Senghor Alexandrie

– Un volontaire international dont la mission

portait sur l’enseignement supérieur ;

– Un.e étudiant.e réfugié.e

Modération/Question : Réseau MEnS

·

10h45 – 11h35 (Salle des Fêtes) : Table ronde 1 – « La culture, outil

de représentation et de transmission »

– Eva Nguyen Binh, Ambassadrice, Directrice de l’Institut Français ;

– Emmanuel Demarcy-Mota, Directeur du Théâtre de la Ville ;

– Kendal Nezan, Président de l’Institut Kurde de Paris ;

– Valérie Senghor, Directrice du Centrequatre-Paris

– Maty Diouf, Adjointe au Maire de Nice, Déléguée à la Lutte contre les

discriminations, au Droit des femmes, aux Actions humanitaires et à la

Coopération ;

– Catherine Lefebvre, Représentante de l’Ambassadrice du Danemark, Conseillère

Presse et Culture ;

Modération :

Fatimata Wane, Journaliste France 24, spécialisée culture

· 11h40 – 12h30 (Salle des Fêtes) : Table

ronde 2 – « Diasporas et territoires : dynamiques de

transformation et de rayonnement ».

– Arnaud Ngatcha, Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Europe, des relations internationales et de la francophonie ;

– S.E. Mme Samira Sitaïl, Ambassadeure du Maroc ;

– Luc Atrokpo, Maire du Cotonou (Bénin) ;

– Abass Fall, Maire de Dakar (Sénégal) ;

Modération : Adile

Farquane, journaliste LCI, Telesud, Beur TV.

– 12h35 – 12h45 : (Salle des Fêtes) Keynote d’Eléonore Caroit, Ministre déléguée

auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la

Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de

l’étranger ;

– 12h45 – 13h : (Salle des Fêtes) : Clôture par Anne Hidalgo, Maire

de Paris

Une matinée de conférences et de tables rondes autour du thème « Diasporas et territoires : nouveaux axes de la coopération internationale ».

Le samedi 15 novembre 2025

de 09h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris