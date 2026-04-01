Conférence sur les dieux égyptiens Atelier 10 Chaniers

Chaniers

Conférence sur les dieux égyptiens

Atelier 10 A côté de la Mairie Chaniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Cercle des Amateurs de Curiosités 17 propose une conférence de Jean-Marie Sicard sur les dieux égyptiens.

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Atelier 10 A côté de la Mairie Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 72 80 71 cercleamateurscuriosites@gmail.com

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English :

Cercle des Amateurs de Curiosités 17 presents a lecture by Jean-Marie Sicard on Egyptian gods.

L’événement Conférence sur les dieux égyptiens Chaniers a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge