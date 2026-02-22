CONFERENCE SUR LES DROITS DE LA FEMME Saint-Gervais-sur-Mare
CONFERENCE SUR LES DROITS DE LA FEMME
56 Rue de Castres Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Début : 2026-03-07
Samedi 7 mars à 10h salle du cinéma de St Gervais sur Mare
Conférence sur les droits de la femme
Gratuit apéritif offert à l’issue de la conférence
Infos 06.81.41.93.07 jacquesclavel@orange.fr
56 Rue de Castres Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 6 81 41 93 07 jacquesclavel@orange.fr
English :
Saturday March 7 at 10am St Gervais sur Mare cinema hall
Conference on women’s rights
Free aperitif offered at the end of the conference
Info: 06.81.41.93.07 jacquesclavel@orange.fr
