CONFERENCE SUR LES DROITS DE LA FEMME

56 Rue de Castres Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Samedi 7 mars à 10h salle du cinéma de St Gervais sur Mare

Conférence sur les droits de la femme

Gratuit apéritif offert à l’issue de la conférence

Infos 06.81.41.93.07 jacquesclavel@orange.fr

56 Rue de Castres Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 6 81 41 93 07 jacquesclavel@orange.fr

English :

Saturday March 7 at 10am St Gervais sur Mare cinema hall

Conference on women’s rights

Free aperitif offered at the end of the conference

Info: 06.81.41.93.07 jacquesclavel@orange.fr

L’événement CONFERENCE SUR LES DROITS DE LA FEMME Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-02-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB