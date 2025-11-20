Conférence sur les droits de l’enfant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre, dans la limite des places disponibles L’événement vise à sensibiliser le grand public et à donner la parole à la jeunesse autour d’un sujet qui nous concerne toutes et tous : le respect des droits fondamentaux des enfants.

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, la délégation UNICEF Loire-Atlantique et l’association Les Tribuns s’unissent pour organiser une conférence sur les droits de l’enfant, le jeudi 20 novembre, de 18h à 20h, à l’Hôtel de Région de Nantes. Cette rencontre rassemblera des orateurs engagés issus des deux associations pour défendre les droits de l’enfant en s’appuyant sur des témoignages. L’événement vise à sensibiliser le grand public et à donner la parole à la jeunesse autour d’un sujet qui nous concerne toutes et tous : le respect

Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 50 00 http://www.paysdelaloire.fr