Conférence sur les Druides avec Pascal Lamour druide Saint-Martin-des-Champs

Saint-Martin-des-Champs Finistère

2026-02-20 18:30:00

2026-02-20 22:30:00

2026-02-20

Présentation par Pascal Lamour Druide.

L’occident est nourri de culture celtique, mais il ne dispose plus des clés de compréhension. Le public ignore très souvent où ses rêves influencés par le cinema, les livres;les jeux vidéo prennent leur source. On a le devoir de préserver, de transmettre et d’expliquer leur univers.

Pascal Lamour Docteur en pharmacie, druide , auteur et compositeur parcours des chemins multiples. Il est épris à la fois de tradition, d spiritualité autant que de modernisme. Druide son nom initiatique est Liamm En Hengoun, lien de tradition en breton.

Depuis l’enfance, il amasse sans relache les savoirs, croisant, regroupant les sciences traditionnelles des druides, des penseurs, des philosophes, des apothicaires et des botanistes les confrontants sans cesse aux approches contemporaines des mêmes disciplines.

Cette double exigence est dans sa nature, fils de plusieurs générations de paysans guérisseurs d’animaux, il parle Breton.

C’est dans cette langue qu’il reçoit les traditions, les chants, les mythes et les contes, transmisdans sa famille au long des générations. .

Salle du BINIGOU Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 7 89 59 48 63

