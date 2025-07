Conférence sur les églises et édifices religieux à Trôo Troo

Conférence sur les églises et édifices religieux à Trôo Troo samedi 19 juillet 2025.

Conférence sur les églises et édifices religieux à Trôo

47 Rue Haute Troo Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19 17:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Après l’histoire sur la fortification de Trôo… conférence sur les édifices religieux de Trôo.

Conférence sur les églises et édifices religieux à Trôo. Dans le cadre de l’exposition permanente « Châteaux médiévaux en vallée du Loir, 1000 ans d’histoire », une exposition qui a eu lieu en 2024 sur les châteaux de Vendôme, Lavardin et Trôo. En 2025, le thème retenu est « églises et édifices religieux en Vallée du Loir ». Une conférence aura lieu également à Vendôme et à Lavardin dans le cadre de notre partenariat avec les associations du Château de Vendôme et des amis de Lavardin. .

47 Rue Haute Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 38 associationaucoeurdetroo@gmail.com

English :

After the history of Trôo?s fortifications, a lecture on Trôo?s religious buildings.

German :

Nach der Geschichte über die Festung von Trôo? Vortrag über die religiösen Gebäude von Trôo.

Italiano :

Dopo la storia delle fortificazioni di Trôo, una conferenza sugli edifici religiosi di Trôo.

Espanol :

Tras la historia de las fortificaciones de Trôo, charla sobre los edificios religiosos de Trôo.

L’événement Conférence sur les églises et édifices religieux à Trôo Troo a été mis à jour le 2025-07-04 par OT de Vendome Territoires Vendomois