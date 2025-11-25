Conférence sur les émotions La Virgule Morlaix
Conférence sur les émotions
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Début : 2025-11-25 18:30:00
fin : 2025-11-25 20:00:00
Conférence sur la thématique des émotions.
Que sont nos émotions au regard de la science ?
Comment fonctionnent-elles dans notre corps et dans nos dynamiques psychiques ?
Comment apprendre à les gérer et à mettre en place un rapport apaisé et sain à nos émotions ?
Par Maïssa Mostefaï, hypnothérapeute
Tout public Réservation obligatoire GRATUIT .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
