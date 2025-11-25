Conférence sur les émotions La Virgule Morlaix

Conférence sur les émotions La Virgule Morlaix mardi 25 novembre 2025.

Conférence sur les émotions

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:30:00

fin : 2025-11-25 20:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Conférence sur la thématique des émotions.

Que sont nos émotions au regard de la science ?

Comment fonctionnent-elles dans notre corps et dans nos dynamiques psychiques ?

Comment apprendre à les gérer et à mettre en place un rapport apaisé et sain à nos émotions ?

Par Maïssa Mostefaï, hypnothérapeute

Tout public Réservation obligatoire GRATUIT .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence sur les émotions Morlaix a été mis à jour le 2025-09-17 par OT BAIE DE MORLAIX