Conférence sur les façades de la place Saint-Pierre Place Saint-Pierre Bar-le-Duc

Conférence sur les façades de la place Saint-Pierre 20 et 21 septembre Place Saint-Pierre Meuse

1h de conférence et 30 min de questions.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ralentissons notre regard sur ce lieu qu’on dit unique en France.

De quoi la façade est-elle le résultat : les prescriptions des commanditaires, l’évolution des goûts, le désir de confort, les progrès techniques, les éléments de différenciation sociale, …

Comment, en cinq siècles, les bâtisseurs ont-ils répondu aux problèmes posés et fait de cette place un magnifique catalogue de styles.

Gratuit. Jauge limitée, s’inscrire sur place auprès de l’association.

Place Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 55000 Bar Le Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est À l’époque médiévale se déroulaient à cet emplacement foires, marchés, réunions et fêtes. Cet espace se réduisit peu à peu par l’élévation des constructions. Dans sa configuration actuelle, la place existe depuis la Renaissance, bordée par l’îlot de la Halle et par les hôtels de l’ancienne noblesse de la ville.

La place tient sa dénomination de l’ancienne appellation de l’église Saint-Étienne, autrefois collégiale Saint-Pierre. À la fois vaste et dégagée, elle constitue le cœur de la cité.

Sa forme allongée permet le déroulement de nombreuses manifestations comme les tournois. Des réjouissances sont également organisées à l’occasion de cérémonies familiales ou de visites des plus grands personnages, comme en 1559 lors de la venue du roi de France François II, de son épouse Marie Stuart et de la reine mère Catherine de Médicis. Ces fêtes, qui associent l’ensemble de la population, se déroulent sur plusieurs jours.

La place est bordée d’un côté par l’hôtel de Florainville, transformé au XVIIIe siècle en hôtel de ville, et par l’îlot de la Halle dont on aperçoit aujourd’hui les traces des anciennes arcades. De l’autre côté, l’ancien couvent des Carmes et les demeures des patriciens de style Renaissance ferment l’ensemble. Ces maisons, érigées essentiellement aux XVIe et XVIIe siècles en remplacement des constructions médiévales, voient leurs ouvertures modifiées au XVIIIe siècle dans un souci de plus grand confort. Seule une maison, située au n° 25, à pans de bois et à encorbellements, témoigne de l’architecture barisienne d’avant 1500.

Venez (re)découvrir les façades médiévales et Renaissance de la place Saint-Pierre de Bar-le-Duc grâce aux explications d’un guide de l’association Patrimoines en Barrois.

© Ville de Bar-le-Duc