Conférence sur les femmes pyrénéennes dans l’histoire par Isaure Gratacos Salle des conférences Saint-Lary-Soulan mardi 2 septembre 2025.

Salle des conférences SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-02 17:00:00

fin : 2025-09-02 18:00:00

2025-09-02

À travers de nombreux témoignages recueillis depuis des années, Isaure Gratacos met en lumière le fait que les femmes ont eu un statut relativement rare dans l’histoire des Pyrénées celui de l’égalité avec les hommes.

Professeur d’histoire et détentrice d’un doctorat en lettres, Isaure Gratacos a réuni un matériel ethnographique remarquable sur les populations des Pyrénées, après avoir mené plus de 20 ans d’études de terrain.

35 personnes maximum, à partir de 8 ans. Gratuit. Sur réservation au (0)5 62 39 50 81 .

Salle des conférences SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Through numerous testimonials collected over the years, Isaure Gratacos highlights the fact that women have had a relatively rare status in the history of the Pyrenees: that of equality with men.

A professor of history and holder of a doctorate in literature, Isaure Gratacos has gathered remarkable ethnographic material on the populations of the Pyrenees, after more than 20 years of field studies.

German :

Anhand zahlreicher, über Jahre hinweg gesammelter Zeugenaussagen beleuchtet Isaure Gratacos die Tatsache, dass Frauen in der Geschichte der Pyrenäen einen relativ seltenen Status hatten: den der Gleichberechtigung mit den Männern.

Isaure Gratacos, Professorin für Geschichte und promovierte Literaturwissenschaftlerin, hat in über 20 Jahren Feldforschung ein bemerkenswertes ethnografisches Material über die Bevölkerung der Pyrenäen zusammengetragen.

Italiano :

Attraverso una grande quantità di testimonianze personali raccolte nel corso degli anni, Isaure Gratacos mette in luce il fatto che le donne hanno avuto uno status relativamente raro nella storia dei Pirenei: quello della parità con gli uomini.

Professore di storia e dottore in lettere, Isaure Gratacos ha raccolto un notevole materiale etnografico sulle popolazioni dei Pirenei, dopo oltre 20 anni di lavoro sul campo.

Espanol :

A través de una gran cantidad de relatos personales recogidos a lo largo de los años, Isaure Gratacos pone de relieve el hecho de que las mujeres han tenido un estatus relativamente raro en la historia de los Pirineos: el de la igualdad con los hombres.

Profesora de historia y doctora en literatura, Isaure Gratacos ha reunido un notable corpus etnográfico sobre las poblaciones pirenaicas, tras más de 20 años de trabajo de campo.

