5 Rue François 1er Amboise Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-10-18 17:00:00

Conférence de Julien Papp le samedi 18 octobre 2025.

Samedi 18 octobre 2025, Julien Papp, docteur en histoire, tiendra une conférence sur les Figures républicaines d’Amboise du XIXe siècle.

À l’ombre de son château royal, saisi deux fois aux Orléans par le régime républicain au cours du XIXe siècle, la ville d’Amboise est marquée par des figures républicaines qui eurent un impact tant sur le plan local que sur le plan national. Cette conférence remettra en lumière ces personnalités amboisiennes fondatrices de notre histoire républicaine.

Gratuit. .

5 Rue François 1er Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 42 patrimoine@ville-amboise.fr

English : Lecture on Republican figures in Amboise during the 19th century.

Lecture by Julien Papp on Saturday, 18th October 2025.

German :

Vortrag von Julien Papp am Samstag, den 18. Oktober 2025.

Italiano :

Conferenza di Julien Papp sabato 18 ottobre 2025.

Espanol : Conferencia sobre las figuras republicanas de Amboise del siglo XIX.

Conferencia de Julien Papp el sábado 18 de octubre de 2025.

L’événement Conférence sur les figures républicaines d’Amboise du XIXème siècle Amboise a été mis à jour le 2025-10-10 par OFFICE AMBOISE