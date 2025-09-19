Conférence sur les fouilles archéologiques Maison du peuple Levroux

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Conférence de Dorothée Lusson consacrée aux résultats des récentes fouilles archéologiques à Levroux.

Accès libre – début à 18h

Gratuit

Maison du peuple 3 rue Gambetta, 36110 Levroux Levroux 36110 Levroux Indre Centre-Val de Loire

@Dorothée Lusson