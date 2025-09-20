Conférence sur les fouilles menées au Fort Saint-Louis Fort Saint-Louis Fort-de-France

Conférence sur les fouilles menées au Fort Saint-Louis Fort Saint-Louis Fort-de-France samedi 20 septembre 2025.

Conférence sur les fouilles menées au Fort Saint-Louis Samedi 20 septembre, 11h00 Fort Saint-Louis Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:+ – 2025-09-20T17:30:00+

Fin : 2025-09-20T17:+ – 2025-09-20T17:30:00+

Conférence

Esplanade des Hollandais

Alexandre Coulaud, archéologue à l’Inrap, exposera les recherches menées sur le Pavillon Hubert du Fort Saint-Louis.

Le projet de construction d’un nouveau bâtiment de logement de la Base Navale de Fort-de-France a amené la réalisation d’un diagnostic archéologique puis d’une fouille préventive Inrap en 2020, sur la superficie de l’ancien pavillon Hubert (745m²), au cœur du fort Saint-Louis.

La fouille a permis de révéler les constructions successives réalisées au sein de la fortification qui se sont superposées de 1640 jusqu’en 1969.

Fort Saint-Louis Boulevard Chevalier Sainte-Marthe, 97200 Fort-de-France, France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 0596754144 https://www.fortdefrance.fr/point-d-interet/le-fort-saint-louis-1640 Ancien Fort Royal, puis Fort La République, il s’agit d’un ouvrage fortifié de type Vauban. Edifié à compter du milieu du XVIIe siècle dans sa limite sud-est de la ville basse, il constitue aujourd’hui la base navale de la marine militaire française aux Antilles et Guyane.

Conférence

© A. Coulaud, Inrap