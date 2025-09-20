Conférence sur les fresques murales d’une église fortifiée Église Saint-Léger Monthermé

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez assister à une conférence sur la description et la signification des fresques murales, animée par un membre de l’association.

Église Saint-Léger 12 rue du Général de Gaulle, 08800 Monthermé Monthermé 08800 Ardennes Grand Est 03 24 54 46 73 http://www.meuse-semoy-tourisme.com L’église fortifiée de Monthermé a été construite au XIᵉ siècle et restaurée au XVᵉ. Elle présente plusieurs éléments remarquables, notamment les fonts baptismaux (probablement issus de l’abbaye de Laval-Dieu), la chaire, le portail de style mosan, ainsi que de superbes fresques murales datant du XVIIᵉ siècle. Les boiseries du chœur, récemment restaurées, ont retrouvé leurs couleurs d’origine, mettant en valeur le bel autel en marbre du XIXᵉ siècle, dans lequel l’imposant lutrin en forme d’aigle a repris sa place. L’église conserve également des fresques remarquables du XVIᵉ siècle. L’édifice est classé au titre des Monuments historiques depuis le 1er juin 1959. Parking gratuit.

© ASP-MLD – Arbre de Jessé.