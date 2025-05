Conférence sur les glaciers des Pyrénées – SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 25 mai 2025 17:00, Saint-Lary-Soulan.

Hautes-Pyrénées

Qu’appelle-t-on réellement un glacier ? Combien de glaciers reste-t-il dans les Pyrénées ? Pourquoi disparaissent-ils ? Et quels impacts cela aura t-il sur nos environnements d’altitude ? A l’occasion de l’année internationale de la préservation des glaciers, Pierre RENE, unique glaciologue des Pyrénées françaises et président de l’association MORAINE, répondra à toutes ces questions et vous proposera un échange autour de l’évolution des glaciers des Pyrénées.

What is a glacier? How many glaciers are left in the Pyrenees? Why are they disappearing? And what impact will this have on our high-altitude environments? On the occasion of the International Year of Glacier Preservation, Pierre RENE, the only glaciologist in the French Pyrenees and president of the MORAINE association, will answer all these questions and offer you a discussion on the evolution of Pyrenean glaciers.

Was bezeichnet man eigentlich als Gletscher? Wie viele Gletscher gibt es noch in den Pyrenäen? Warum verschwinden sie? Und welche Auswirkungen wird dies auf unsere hochgelegene Umwelt haben? Anlässlich des Internationalen Jahres zur Erhaltung der Gletscher wird Pierre RENE, der einzige Gletscherforscher in den französischen Pyrenäen und Vorsitzender des Vereins MORAINE, all diese Fragen beantworten und Ihnen einen Austausch über die Entwicklung der Gletscher in den Pyrenäen anbieten.

Che cos’è un ghiacciaio? Quanti ghiacciai sono rimasti nei Pirenei? Perché stanno scomparendo? E che impatto avrà sui nostri ambienti d’alta quota? In occasione dell’Anno internazionale della conservazione dei ghiacciai, Pierre RENE, l’unico glaciologo dei Pirenei francesi e presidente dell’associazione MORAINE, risponderà a tutte queste domande e parlerà dell’evoluzione dei ghiacciai pirenaici.

¿Qué es un glaciar? ¿Cuántos glaciares quedan en los Pirineos? ¿Por qué están desapareciendo? ¿Y qué impacto tendrá esto en nuestros entornos de gran altitud? Con motivo del Año Internacional de la Preservación de los Glaciares, Pierre RENE, único glaciólogo de los Pirineos franceses y presidente de la asociación MORAINE, responderá a todas estas preguntas y hablará de la evolución de los glaciares en los Pirineos.

