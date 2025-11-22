Conférence sur les hameaux de Retournac, au profit du Téléthon espace scénique Retournac

Conférence sur les hameaux de Retournac, au profit du Téléthon espace scénique Retournac samedi 22 novembre 2025.

Conférence sur les hameaux de Retournac, au profit du Téléthon

espace scénique La Filature Retournac Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

au profit du Téléthon

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Conférence sur les hameaux de Retournac, au profit du Téléthon

.

espace scénique La Filature Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com

English :

Conference on the hamlets of Retournac, in aid of the Telethon

German :

Vortrag über die Weiler von Retournac, zugunsten des Telethon

Italiano :

Conferenza sulle frazioni di Retournac, a favore di Telethon

Espanol :

Conferencia sobre las aldeas de Retournac, a beneficio del Telethon

L’événement Conférence sur les hameaux de Retournac, au profit du Téléthon Retournac a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire