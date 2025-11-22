Conférence sur les hameaux de Retournac, au profit du Téléthon espace scénique Retournac
espace scénique La Filature Retournac Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 20 EUR
au profit du Téléthon
Début : 2025-11-22
espace scénique La Filature Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com
English :
Conference on the hamlets of Retournac, in aid of the Telethon
German :
Vortrag über die Weiler von Retournac, zugunsten des Telethon
Italiano :
Conferenza sulle frazioni di Retournac, a favore di Telethon
Espanol :
Conferencia sobre las aldeas de Retournac, a beneficio del Telethon
