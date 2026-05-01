Merlieux-et-Fouquerolles

Conférence sur les hirondelles à Geodomia !

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Rendez-vous le vendredi 22 Mai de 18h à 20h pour une conférence sur les hirondelles à Geodomia !

Le printemps est de retour. Mais les hirondelles de moins en moins. Au fil du temps, elles sont chaque année moins nombreuses à revenir en France.

Connaissance, état des lieux et protection une soirée pour en apprendre plus sur cette espèce protégée.

N’oubliez pas de vous inscrire !

Informations et inscription: au 03.23.80.32.20

ou geodomia@aisne.fr

Rendez-vous le vendredi 22 Mai de 18h à 20h pour une conférence sur les hirondelles à Geodomia !

Le printemps est de retour. Mais les hirondelles de moins en moins. Au fil du temps, elles sont chaque année moins nombreuses à revenir en France.

Connaissance, état des lieux et protection une soirée pour en apprendre plus sur cette espèce protégée.

N’oubliez pas de vous inscrire !

Informations et inscription: au 03.23.80.32.20

ou geodomia@aisne.fr .

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20 geodomia@aisne.fr

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English :

Join us at Geodomia on Friday, May 22 from 6 to 8 p.m. for a conference on swallows!

Spring is back. But the swallows are returning less and less. Over time, fewer and fewer swallows return to France each year.

An evening to learn more about this protected species.

Don’t forget to register!

Information and registration: 03.23.80.32.20

or geodomia@aisne.fr

L’événement Conférence sur les hirondelles à Geodomia ! Merlieux-et-Fouquerolles a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur de Picard