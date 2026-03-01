CONFERENCE SUR LES JEUNES ET LES RESEAUX SOCIAUX Salle L’entracte Orchamps-Vennes

CONFERENCE SUR LES JEUNES ET LES RESEAUX SOCIAUX

Salle L’entracte Rue de la Côte Orchamps-Vennes Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19 22:00:00

Date(s) :

2026-03-19

On les appelle la génération Alpha, celle née après 2010, qui a connu de nombreux traumatismes, comme la grande pandémie du Covid, la guerre en Europe et au Proche-Orient, les attentats du Bataclan, l’anxiété liée au réchauffement climatique, la crise inflationniste. Des événements qui ont eu des répercussions sur leur vie quotidienne, leur psychisme. L’adolescence a longtemps été secrète ; aujourd’hui, les réseaux sociaux la mettent en avant, elle et son anxiété.

Quel rapport ont les jeunes à leur image et à celles qu’ils voient ? Entre appropriation de l’aspect ludique des réseaux sociaux et conscience de leurs risques, aperçu des vies numériques de notre jeunesse. .

Salle L’entracte Rue de la Côte Orchamps-Vennes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 64 69 bibliotheque@orchamps-vennes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONFERENCE SUR LES JEUNES ET LES RESEAUX SOCIAUX

L’événement CONFERENCE SUR LES JEUNES ET LES RESEAUX SOCIAUX Orchamps-Vennes a été mis à jour le 2026-03-02 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS