Conférence sur les Lacs d’Aure et Louron PIAU ENGALY Aragnouet

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 18:30:00
fin : 2026-02-23

Date(s) :
2026-02-23

Conférence proposée par Olivier Blanchet, sur la thématique les Lacs d’Aure et Louron , un siècle de grands travaux (1850-1950).
Venez rencontrer l’auteur! Lieu station de Piau bâtiment Accueil 2 chemin des Myrtilles salle animation Gratuit.
PIAU ENGALY ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 

Lecture by Olivier Blanchet, on the theme of les Lacs d’Aure et Louron , a century of major works (1850-1950).
Come and meet the author! Location station de Piau bâtiment Accueil 2 chemin des Myrtilles salle animation Free.

