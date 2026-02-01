Conférence sur les Lacs d’Aure et Louron

PIAU ENGALY ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées

2026-02-23 18:30:00

2026-02-23

2026-02-23

Conférence proposée par Olivier Blanchet, sur la thématique les Lacs d’Aure et Louron , un siècle de grands travaux (1850-1950).

Venez rencontrer l’auteur! Lieu station de Piau bâtiment Accueil 2 chemin des Myrtilles salle animation Gratuit.

PIAU ENGALY ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Lecture by Olivier Blanchet, on the theme of les Lacs d’Aure et Louron , a century of major works (1850-1950).

Come and meet the author! Location station de Piau bâtiment Accueil 2 chemin des Myrtilles salle animation Free.

