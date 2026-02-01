Conférence sur les Lacs d’Aure et Louron PIAU ENGALY Aragnouet
Conférence sur les Lacs d’Aure et Louron PIAU ENGALY Aragnouet lundi 23 février 2026.
Conférence sur les Lacs d’Aure et Louron
PIAU ENGALY ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 18:30:00
fin : 2026-02-23
Date(s) :
2026-02-23
Conférence proposée par Olivier Blanchet, sur la thématique les Lacs d’Aure et Louron , un siècle de grands travaux (1850-1950).
Venez rencontrer l’auteur! Lieu station de Piau bâtiment Accueil 2 chemin des Myrtilles salle animation Gratuit.
PIAU ENGALY ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69
Lecture by Olivier Blanchet, on the theme of les Lacs d’Aure et Louron , a century of major works (1850-1950).
Come and meet the author! Location station de Piau bâtiment Accueil 2 chemin des Myrtilles salle animation Free.
