Conférence sur les lunes et marées Place du marché La Turballe

La Turballe

Conférence sur les lunes et marées

Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

La conférence La Lune et les Marées présente tout d’abord une petite histoire de la Lune depuis sa formation, pratiquement en même temps que notre planète, et ses caractéristiques physiques, le pourquoi de ses différentes phases depuis la pleine Lune et ses facettes (croissant, mi-lune), etc).

Viendra ensuite ce qui nous intéresse le plus, c’est son impact sur les marées et pourquoi elles changent, à la fois en fonction de sa position et de celle du Soleil. Les cycles des marées ont une grande importance sur notre vie de tous les jours, en particulier pour les habitants de bord de mer que nous sommes ! .

Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28

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English :

L’événement Conférence sur les lunes et marées La Turballe a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44