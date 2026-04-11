Conférence sur les lunes et marées Place du marché La Turballe
Conférence sur les lunes et marées Place du marché La Turballe vendredi 17 avril 2026.
La Turballe
Conférence sur les lunes et marées
Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
La conférence La Lune et les Marées présente tout d’abord une petite histoire de la Lune depuis sa formation, pratiquement en même temps que notre planète, et ses caractéristiques physiques, le pourquoi de ses différentes phases depuis la pleine Lune et ses facettes (croissant, mi-lune), etc).
Viendra ensuite ce qui nous intéresse le plus, c’est son impact sur les marées et pourquoi elles changent, à la fois en fonction de sa position et de celle du Soleil. Les cycles des marées ont une grande importance sur notre vie de tous les jours, en particulier pour les habitants de bord de mer que nous sommes ! .
Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence sur les lunes et marées La Turballe a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- Bébé bouge ! École Jules Verne La Turballe 11 avril 2026
- Visite de la base d’exploitation et de maintenance du Parc éolien en mer de Saint-Nazaire La Turballe 11 avril 2026
- Découverte de la Capoeira Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe 14 avril 2026
- Coup de pouce informatique Café-épicerie du Plan B La Turballe 14 avril 2026
- Initiation de danse forró Place du marché La Turballe 15 avril 2026