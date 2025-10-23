Conférence sur les marais de la Dives Salle des mariages Cabourg

Conférence sur les marais de la Dives Salle des mariages Cabourg jeudi 23 octobre 2025.

Salle des mariages Place Bruno Coquatrix Cabourg Calvados

Début : 2025-10-23 17:00:00

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Venez assister à une conférence sur les marais de la Dives (notamment sur des enjeux environnementaux et le cycle de l’eau) organisée par l’APIC et les Amis des Marais de la Dives

Gratuit, en accès libre .

Salle des mariages Place Bruno Coquatrix Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 89 19 05 99

English : Conférence sur les marais de la Dives

The Groupe Mammalogique Normand, La Dame Blanche animal park and Les Amis des Marais de la Dives invite you to a conference on the mammals of Normandy.

No advance registration required.

German : Conférence sur les marais de la Dives

Besuchen Sie einen Vortrag über die Sümpfe der Dives (insbesondere über Umweltfragen und den Wasserkreislauf), der von APIC und den Freunden der Sümpfe der Dives organisiert wird

Italiano :

Partecipate a una conferenza sulle paludi di Dives (comprese le questioni ambientali e il ciclo dell’acqua) organizzata dall’APIC e dagli Amis des Marais de la Dives

Espanol :

Venga a asistir a una conferencia sobre las marismas de Dives (incluyendo cuestiones medioambientales y el ciclo del agua) organizada por la APIC y los Amis des Marais de la Dives

