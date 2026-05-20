Lédergues

Conférence sur les mémoires transgénérationnelles et leurs impacts sur le corps

Lédergues Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Une conférence à la découverte de soi !

Pourquoi certaines de nos blessures, nos épreuves, nos difficultés, nos peurs résistent malgré nos efforts ?

Et si une partie des réponses se trouvait bien plus loin que vous ne l’imaginez ?

Nous naissons sur un terrain , façonné bien avant notre première respiration. La grossesse, la naissance, la petite enfance, mais aussi l’histoire de nos parents, tout cela s’imprime silencieusement et nous construit.

De génération en génération, nous héritons bien plus que de simples traits caractéristiques nous portons des traumatismes, des mémoires, des loyautés… qui s’inscrivent dans notre corps et influencent notre façon d’être, de ressentir.

Venez partager la passion de Marion lors de cette conférence. Grâce à ses multiples facettes de kiné, microkiné, vous pourrez explorer

comment les mémoires se transmettent

pourquoi

comment nous les recevons dans notre corps et comment elles nous modèlent

comment s’en détacher

Venez comprendre la logique du vivant, venez vous comprendre !​

Tarif 20 € — Réservation conseillée sur www.azorisformations.com ou possibilité d’achat sur place. 20 .

Lédergues 12170 Aveyron Occitanie

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English :

A conference on self-discovery!

L’événement Conférence sur les mémoires transgénérationnelles et leurs impacts sur le corps Lédergues a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)