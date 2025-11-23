Conférence sur les métiers de l’EN3S IPAG Rennes Lundi 15 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence animée par :

Edouard Nicol, responsable du service accompagnement et développement des territoires, Caf de la Sarthe

qui se tiendra le Lundi 15 décembre 2025, en salle Montaigne.

Cette conférence portera sur les métiers de l’EN3S

Lieu : Salle Montaigne,

IPAG de Rennes

106 boulevard de la Duchesse Anne

35700 RENNES

Horaire : 17h00-18h00

Cette conférence est ouverte à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les métiers de la protection sociale.

Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Science Po).

Début : 2025-12-15T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-15T18:00:00.000+01:00

IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES