Conférence sur les métiers de l’EN3S IPAG Rennes Jeudi 8 janvier 2026, 12h30 Ille-et-Vilaine

Voie d’accès et parcours

Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence animée par :

Estelle Coulmain, Sous-directrice du pilotage et accompagnement des transformations, CPAM d’Ille et Vilaine

qui se tiendra le Jeudi 08 janvier, en salle Montaigne.

Cette conférence portera sur les métiers de l’EN3S

Lieu : Salle Montaigne,

IPAG de Rennes

106 boulevard de la Duchesse Anne

35700 RENNES

Horaire : 12h30-13h30

Cette conférence est ouverte à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les métiers de la protection sociale.

Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Sciences Po).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-08T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-08T13:30:00.000+01:00

1



IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine