Conférence sur les métiers de l’EN3S IPAG Rennes Jeudi 8 janvier 2026, 12h30 Ille-et-Vilaine
Voie d’accès et parcours
Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence animée par :
Estelle Coulmain, Sous-directrice du pilotage et accompagnement des transformations, CPAM d’Ille et Vilaine
qui se tiendra le Jeudi 08 janvier, en salle Montaigne.
Cette conférence portera sur les métiers de l’EN3S
Lieu : Salle Montaigne,
IPAG de Rennes
106 boulevard de la Duchesse Anne
35700 RENNES
Horaire : 12h30-13h30
Cette conférence est ouverte à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les métiers de la protection sociale.
Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Sciences Po).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-08T12:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-08T13:30:00.000+01:00
IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine