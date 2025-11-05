Conférence sur les micropollutions des eaux vers Besançon et au dela Maison des associations. Centre P. Mendes France Besançon

Conférence sur les micropollutions des eaux vers Besançon et au dela

Maison des associations. Centre P. Mendes France 3 rue Beauregard Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 20:30:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Conférence sur les micropollutions des eaux vers Besançon et au-delà, eaux sauvages et eaux potables

La CPEPESC organise une conférence donnée par Gilles Sené, écologue, agrégé de l’Université, sur la micropollution des eaux libres (de la rivière et eaux souterraines) dans la vallée du Doubs, vers Besançon et au-delà. Ce que peuvent dire les différentes bases de données publiques

Cette pollution, invisible, méconnue, est d’autant plus dangereuse qu’elle est constituée de milliers de molécules différentes, toxiques pour leur grande majorité et très durables, car non ou très peu biodégradables. Elle participe de manière inquiétante à la non-conformité des eaux potables distribuées en France.

Pour l’eau du Doubs, les données sont relevées depuis 2018 et plus, de sa source à sa confluence avec la Saône. .

Maison des associations. Centre P. Mendes France 3 rue Beauregard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 88 66 71 franche-comte@cpepesc.org

English : Conférence sur les micropollutions des eaux vers Besançon et au dela

German : Conférence sur les micropollutions des eaux vers Besançon et au dela

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence sur les micropollutions des eaux vers Besançon et au dela Besançon a été mis à jour le 2025-10-28 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON