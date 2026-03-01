Conférence sur les mystères de l’intuition Haguenau
Conférence sur les mystères de l’intuition Haguenau vendredi 27 mars 2026.
Conférence sur les mystères de l’intuition
7 Rue du Rempart Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27 21:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Conférence sur les mystères de l’intuition, animée par Béatrice Rousset.
Conférence sur les mystères de l’intuition, animée par Béatrice Rousset.
Entrée 10€
Renseignements au flowvie777@gmail.com ou 07.49.33.57.54 .
7 Rue du Rempart Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 33 57 54 associationgraine@gmail.com
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English :
Conference on the mysteries of intuition, hosted by Béatrice Rousset.
L’événement Conférence sur les mystères de l’intuition Haguenau a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau