Conférence sur les mythes et légendes autour des amphibiens L’Archipel Billère

Conférence sur les mythes et légendes autour des amphibiens
L'Archipel 11 Rue de la Pléiade Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Créatures à l’aspect changeant, à cheval entre deux mondes, les amphibiens ont sans doute fascinés, inspirés, parfois rebutés l’humanité depuis des temps immémoriaux. Le folklore des peuples à travers le monde regorge de divinités ou de monstres empruntant les traits de grenouilles, de crapauds ou de salamandres. L’esprit fécond des hommes leur a prêté des pouvoirs fantastiques ou des propriétés improbables. Cette conférence propose d’aborder les mythes et légendes associés aux amphibiens à travers le monde et au cours des différentes époques. .
+33 5 55 03 98 21 v.jutel@cen-na.org
