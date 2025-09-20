Conférence sur les noms de lieux et la toponymie à Soulomès Soulomès
Conférence sur les noms de lieux et la toponymie à Soulomès Soulomès samedi 20 septembre 2025.
Conférence sur les noms de lieux et la toponymie à Soulomès
Soulomès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Guilhem Boucher, de l’association La Granja, vous propose d’en apprendre un peu plus sur les noms des lieux qui composent la commune de Soulomès
Guilhem Boucher, de l’association La Granja, vous propose d’en apprendre un peu plus sur les noms des lieux qui composent la commune de Soulomès .
Soulomès 46240 Lot Occitanie mairiedesoulomes@gmail.com
English :
Guilhem Boucher, from the association La Granja, invites you to learn more about the place names that make up the commune of Soulomès
German :
Guilhem Boucher von der Vereinigung La Granja schlägt Ihnen vor, etwas mehr über die Namen der Orte zu erfahren, die die Gemeinde Soulomès bilden
Italiano :
Guilhem Boucher, dell’associazione La Granja, vi invita a scoprire i toponimi che compongono il comune di Soulomès
Espanol :
Guilhem Boucher, de la asociación La Granja, le invita a descubrir los topónimos que componen el municipio de Soulomès
L’événement Conférence sur les noms de lieux et la toponymie à Soulomès Soulomès a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Labastide-Murat