Conférence sur les noms de lieux et la toponymie à Soulomès Soulomès

Soulomès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Guilhem Boucher, de l’association La Granja, vous propose d’en apprendre un peu plus sur les noms des lieux qui composent la commune de Soulomès

Soulomès 46240 Lot Occitanie mairiedesoulomes@gmail.com

English :

Guilhem Boucher, from the association La Granja, invites you to learn more about the place names that make up the commune of Soulomès

German :

Guilhem Boucher von der Vereinigung La Granja schlägt Ihnen vor, etwas mehr über die Namen der Orte zu erfahren, die die Gemeinde Soulomès bilden

Italiano :

Guilhem Boucher, dell’associazione La Granja, vi invita a scoprire i toponimi che compongono il comune di Soulomès

Espanol :

Guilhem Boucher, de la asociación La Granja, le invita a descubrir los topónimos que componen el municipio de Soulomès

